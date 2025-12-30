Dolar
42.94
Euro
50.49
Altın
4,347.78
ETH/USDT
2,970.40
BTC/USDT
88,208.00
BIST 100
11,220.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı başladı. Büyükçekmece’den yayındayız.
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Beşiktaş'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne para cezası verdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
PFDK'den Beşiktaş'a para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle siyah-beyazlı kulübe 220 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ev sahibi Fenerbahçe'nin ise taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Hesap.com Antalyaspor Antrenörü Alaattin Gülerce'nin 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün oyuncusu Ali Akman'ın da 3 resmi müsabakadan menedildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 seferini karşılıklı olarak iptal etti
İstanbul'da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan işletmeler denetlendi
İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor
İletişim Başkanı Duran: Türkiye ile Somali arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklık yeni bir safhaya taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

Benzer haberler

PFDK'den Beşiktaş'a para cezası

PFDK'den Beşiktaş'a para cezası

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'dan vefasızlık sitemi

MKE Ankaragücü'nde "gerçekçi hedef, play-off"

Depremin izlerini futbolla silen kızlar Gelişim Ligi'ne hazırlanıyor

Depremin izlerini futbolla silen kızlar Gelişim Ligi'ne hazırlanıyor
Osimhen ve En-Nesyri, 2025'te Avrupa'nın en formda golcüleri arasında

Osimhen ve En-Nesyri, 2025'te Avrupa'nın en formda golcüleri arasında
2025'e Liverpool'un transferleri damga vurdu

2025'e Liverpool'un transferleri damga vurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet