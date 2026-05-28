Berlin’de İsrail’e karşı “akademik boykot” talebiyle gösteri yapıldı

Berlin Hür Üniversitesinin (FU Berlin) Sosyal ve Kültür Antropoloji Enstitüsü önünde toplanan çok sayıda öğrenci, üniversitenin İsrail ile akademik ilişkilerini kesmesini istedi.

Göstericiler, “Soykırıma karşı öğrenciler-Suç ortaklığını durdurun”, “Antropoloji öğrencileri akademik boykot çağrısında bulunuyor” ve “Apartheid üniversitelerini boykot edin” yazılı pankartlar açtı.

İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini kaydeden öğrenciler, “Soykırımı durdurun”, “Boykot İsrail”, “Berlin’den Gazze’ye İntifada” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda FU Berlin’in İsrail’in eğitim kurumlarıyla işbirliğini sonlandırması ve akademik ilişkilerini kesmesi istendi.