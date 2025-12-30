Dolar
42.94
Euro
50.49
Altın
4,347.78
ETH/USDT
2,970.40
BTC/USDT
88,208.00
BIST 100
11,220.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da kar yağışı başladı. Büyükçekmece’den yayındayız.
logo
Spor

Dursun Özbek'ten Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Galatasaraylılara çağrı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşte olacaklarını söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Dursun Özbek'ten Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Galatasaraylılara çağrı Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu çağrı yapan Özbek, "Sevgili Galatasaraylılar, Gazze'de yaşananlar insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle 61 seferini karşılıklı olarak iptal etti
İstanbul'da yılbaşı öncesi alkollü ürün satışı yapılan işletmeler denetlendi
İstanbul'da aralıklarla sağanak etkili oluyor
İletişim Başkanı Duran: Türkiye ile Somali arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklık yeni bir safhaya taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

Benzer haberler

Dursun Özbek'ten Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Galatasaraylılara çağrı

Dursun Özbek'ten Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Galatasaraylılara çağrı

Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarını kaldırması için 10 ülke İsrail'e çağrıda bulundu

Malezya Başbakanı Enver, İsrail'in Somaliland'i tanımasına karşı çıktı

Çocuklarının ölü mü, esir mi olduğunu bilmeyen Gazzeli anne, kayıpların en zorunu yaşıyor

Çocuklarının ölü mü, esir mi olduğunu bilmeyen Gazzeli anne, kayıpların en zorunu yaşıyor
Gazze'de soykırımdan sağ kurtulanlar bu kez çadırlarda hayatta kalmanın savaşını veriyor

Gazze'de soykırımdan sağ kurtulanlar bu kez çadırlarda hayatta kalmanın savaşını veriyor
ABD Başkanı Trump'ın yıl boyunca hedef aldığı ülkeler 2025'te gündemin öne çıkanları oldu

ABD Başkanı Trump'ın yıl boyunca hedef aldığı ülkeler 2025'te gündemin öne çıkanları oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet