Gündem

Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı

Esenyurt'ta bir kahve firmasına ait fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İbrahim Halil Aktürk, Ferhat Yasak  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan bir kahve firmasına ait fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Esenyurt'ta kahve fabrikasında yangın çıktı
