İletişim Başkanı Duran'dan deniz sondaj gemileri "Çağrı Bey" ve "Yıldırım"a ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. 7. nesil yeni sondaj gemilerimiz 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım', 12 bin metreye ulaşan sondaj kabiliyetleriyle filomuza farklı bir seviye kazandırdı." ifadelerini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bünyesine katılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isimlerini "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" olarak duyurduğu ikiz gemilere ilişkin açıklamada bulundu.
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"Derin denizlerde söz sahibi, Mavi Vatan'da güçlü Türkiye. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerjide tam bağımsızlık hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. 7. nesil yeni sondaj gemilerimiz 'Çağrı Bey' ve 'Yıldırım', 12 bin metreye ulaşan sondaj kabiliyetleriyle filomuza farklı bir seviye kazandırdı. Bu adımla Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülkesi oldu. Yıldırım, Sakarya'da üretimi güçlendirirken, Çağrı Bey yeni keşifler için Somali rotasında olacak. Hayırlı olmasını diliyorum."