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Gündem, Asrın felaketi

Muş'ta esnafın 2 günde ürettiği 600 soba deprem bölgesine gönderildi

Muş'ta bir araya gelen esnafın 2 günde ürettiği 600 soba ve bir miktar odun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye gönderildi.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım   | 11.02.2023
Muş'ta esnafın 2 günde ürettiği 600 soba deprem bölgesine gönderildi Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen sarsıntıları yaşayan depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla ülke genelinde başlatılan çalışmalara destek vermek isteyen Muşlu soba üreticileri, insanların ısınma ihtiyacının karşılanması için soba üretimine başladı.

Kentteki tüm soba üreticilerin destek verdiği çalışmada, 2 günden bu yana üretilen 600 soba, Muş Valiliği ve AFAD koordinasyonunda tır ve kamyonetlere yükledi.

Bazı iş yeri sahipleri de sobalarda yakılması içi kırdıkları odun ve tahtaları görevlilere teslim etti. Odun torbaları ve 600 soba, deprem bölgesine sevk edildi.

Esnaf Gülbey Gümüştekin, AA muhabirine, dün akşamdan bu yana Muş'taki iş yeri sahipleriyle bir dayanışma ortaya koyduklarını söyledi.

Muş'ta soba üretimi yapan tüm esnafın bir araya geldiğini belirten Gümüştekin, şöyle konuştu:

"Sobacı kardeşlerimiz 3'er ekip halinde soba imalatına başladı. Diğer esnafımız da odun ve kömür ayarlıyor. Valilik ve AFAD'ın gönderdiği tırlar burada. Allah bütün hayır sahibi kardeşlerimizden razı olsun. Yardımda bulunan kardeşlerimizin yüreklerine cesaret, bileklerine kuvvet versin. Enkaz altında kalan kardeşlerimize dayanma gücü versin. Sobaların maliyetini sobacı kardeşlerimiz ve esnafımız karşılamış, ücret talep etmemiştir. Sobaları AFAD'ın koordinasyonuyla gönderiyoruz. 600 soba imalatını yaptık ve araçlara yüklüyoruz."

Soba imalatçısı Cevat Aktaş da "Depremzedeler için soba yapıyoruz. Yaptığımız sobaları tırlara yükledik, yola çıkacak. Milletimizin emrindeyiz, hazırız. Gönderdiğimiz sobalar kamp ve çadır sobalarıdır. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Oradaki kardeşlerimize destekte bulunduk." dedi.

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