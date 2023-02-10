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İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanda enkaz altında kalan 4 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Spor, Asrın felaketi

MKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üretecek

MKE Ankaragücü Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.

Erkan Tiryaki   | 10.02.2023
MKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üretecek

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel 'Umut' formamızın ön satışı başladı." denildi.

"www.ankaragucustore.com.tr" internet adresinden 300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 şehrin haritası ile isimleri yer aldı.

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