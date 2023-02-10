MKE Ankaragücü, geliri depremzedelere bağışlanacak özel forma üretecek
MKE Ankaragücü Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere yardım etmek için özel bir forma tasarladı.
Ankara
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel 'Umut' formamızın ön satışı başladı." denildi.
"www.ankaragucustore.com.tr" internet adresinden 300 liraya satışa sunulan siyah renkli formanın üzerinde depremden etkilenen 10 şehrin haritası ile isimleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.