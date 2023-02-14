Mısır'daki Türk iş adamları depremzedelere 5,5 ton insani yardım gönderdi
Mısır'da yaşayan Türk iş adamları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen bölgelere 5,5 ton insani yardım malzemesi gönderdi.
Kahire
AA muhabirine konuşan iş adamı Osman Çiloğlu, Mısır'daki Türklerin deprem bölgesine yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi verdi.
Depremzedelerin acısına ortak olmak ve mevcut iklim şartları nedeniyle oluşabilecek ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak konuyu Mısır'daki arkadaşlarıyla müzakere ettiğini ifade eden Çiloğlu, "Saygıdeğer Büyükelçimiz Salih Mutlu Şen Beyin gözetimi, Sayın Konsolosumuz Ahmet Evren Bal Beyin koordinasyonu ve Türk Hava Yollarının depremzedelere gidecek yardımları ücretsiz taşıma desteğiyle, yardım organizasyonumuzu dün gece havalimanına gönderdik." dedi.
Depremzedelere 1183 battaniye, 271 halı, 54 çadır, 199 uyku tulumu ve 1 jeneratör olmak üzere toplamda 5,5 tonluk insani yardım malzemesi gönderdiklerini aktaran Çiloğlu, "Hepimiz dünya denen geminin yolcularıyız ve onun karaya vurup parçalanmasına izin vermemeliyiz, çünkü ikinci bir Nuh'un gemisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
"Yurt dışında yaşayan her bir Türk, bir büyükelçidir"
İş adamı İsmail Özyurt da yaşanan depremden dolayı yurt dışındaki Türklerin kenetlendiğini ve üzerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Yurt dışında yaşayan her bir Türk, bir büyükelçidir." şeklinde konuştu.
Özyurt, Türklerin yanı sıra Mısırlıların ve diğer çeşitli ülkelerde yaşayan Arap dostlarının da Türkiye'ye gönderilen insani yardımlara büyük katkılarda bulunduklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.