Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" programına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da gerçekleşecek "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Utku Şimşek  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" programına ilişkin paylaşım

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ve Malatya'da düzenlenecek programla deprem bölgesinde yeni bir eşiğe ulaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"43 bin konut, 4 bin iş yeri ve 6 bin 400 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha hak sahiplerine teslim ediliyor. Böylece deprem bölgesinde teslim edilen ev ve iş yeri sayısı 304 bini aşıyor. Okullarımızdan tarihi çarşılarımıza, camilerimize kadar şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor; sosyal yaşam canlanıyor, kadim mirasımız ihya ediliyor. Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, milletimizin yaralarını sarmak için kararlılıkla sürdürdüğümüz inşa seferberliğinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" programına ilişkin paylaşım
