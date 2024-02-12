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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tarihi kale surlarının deprem anında yıkılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Oktay Demirci  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Malatya'da 6 Şubat'ta yaşanan deprem anı güvenlik kamerasında

Malatya

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasara neden olduğu Doğanşehir'de, deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Pazarcık'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde Yeni Mahalle'de yer alan tarihi kale surları kalıntılarının bir bölümünü yıkılması görülüyor.

Görüntüde sarsıntı nedeniyle çevredeki vatandaşların kaçışması ve arka tarafta kerpiç bir binanın yıkılması nedeniyle oluşan toz bulutu yer alıyor.

Başka bir görüntüde ise bir marketteki ürünlerin yere düşmesi ve dolapların devrilmesi görülüyor.

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