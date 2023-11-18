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Malatya AFAD İl Müdürü Türker: "Malatya'da 4 bin 225 afet konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek"

Malatya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürü Mustafa Türker, olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonuna kadar il genelinde toplam 4 bin 225 afet konutunun afetzedelere tesliminin planlandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Malatya AFAD İl Müdürü Türker: "Malatya'da 4 bin 225 afet konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek" Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

AFAD'ın düzenlediği program kapsamında, depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce, Kuyulu mahalleleri ile Yeşilyurt ilçesinde etaplar halinde yapımı süren ve tamamlanan konutları basın mensupları yerinde gözlemledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Türker, İkizce bölgesinde 8 bin 799 afet konutu inşaatının devam ettiğini, Malatya'da toplam 14 bin 338 afet konutunun ihalesinin yapıldığını ve inşaatına başlandığını belirtti.

Türker, olağanüstü bir durum olmazsa yıl sonuna kadar Malatya genelinde toplam 4 bin 225 afet konutunun afetzedelere tesliminin planlandığını bildirdi.

Biten konutların kura çekimiyle teslim edileceğini aktaran Türker şunları söyledi:

"Bununla birlikte ilimiz genelinde toplam 7 bin 550 kırsaldaki köy afet konutlarının ihalesi yapıldı, 3 bin 550'sinin de inşaatı devam ediyor. Yıl sonuna kadar ümit ediyoruz 1100 tanesinin olağanüstü bir problem çıkmadığı takdirde kuralarını çekip anahtarlarını afetzedelerimize teslim edeceğiz. Afet konutlarının yapıldığı yerler zemini sağlam, kayaç olan yerlerden seçilmiş bulunmakta. Hatta kayalar kırılarak, kırılamayan yerlerde de patlatma yapılarak temel atma işlemlerinin ardından inşaatlara başlandı. Bir kısmının da teslimi aşamasına gelmekteyiz. Hızla çalışmalar devam ediyor."

Kura çekiminde herhangi bir önceliğin olup olmadığı sorusuna da Türker, "Bizim için bütün afetzedelerimiz kendi özelinde özel durumlar barındırsa da söz konusu olan afet konutları ve böylesine büyük bir depremin ardından yapılan konutların kurasında herhangi bir ayrım, öncelik düşünülmüyor şu anda. Eşit şartlarda kuralar çekilerek teslim edilmesi planlıyor." yanıtını verdi.

"Evden memnunuz"

Yeşilyurt ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy evine yerleşen afetzede Ali Seydi Fırat, birinci depremde merkezdeki evleri yıkıldıktan sonra köydeki evlerine geldiğini, ikinci depremde de buradaki konutların yıkıldığını anlattı.

Konteynerde yaşadıktan sonra iki ay önce köy evini teslim aldığını belirten Fırat, "Allah emeği geçenlerden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Buradaki evimiz kerpiçti. Evden memnunuz, çok güzel." dedi.

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