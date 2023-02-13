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Gündem, Asrın felaketi

KKTC ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, deprem bölgesinde konteyner kent inşa edecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Türkiye'deki depremzedelere yönelik bin konteyner evden oluşacak köyün kurulması için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile protokol imzaladı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 13.02.2023
KKTC ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, deprem bölgesinde konteyner kent inşa edecek

Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, protokol kapsamında, KKTC hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması amacıyla kurulan Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'na destek verecek.

Bu çerçevede, KKTC Başbakanlığı altında toplanan bağışlarla Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından toplanan bağışlar birleştirilecek ve Türkiye'de depremden etkilenen vatandaşlara bin konteyner evden oluşacak bir köy kurulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye tarafından belirlenecek bölgede inşa edilecek köye, "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü" isminin verilmesini önerdi.

Protokol törenine katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Onların acısı bizim acımızdır." dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden Tatar, Kıbrıslı Türklerin bölgede kurum ve kuruluşlarıyla önemli bir sınav verdiğini ve her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduklarını vurguladı.

Tatar, yapılması planlanan köyün isminin "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri Köyü" olmasının acılara bir nebze de olsa merhem olacağını dile getirerek, "Meleklerin adının yaşatılması dileğimdir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel de KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülkeler olduğunu söyleyerek, "Tarihimiz, sevinçlerimiz, acılarımız, yaslarımız birdir." diye konuştu.

Başbakanlık ve hükümetin Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'na tam destek verdiğini söyleyen Üstel, bunun protokolle kayıt altına alındığını belirtti.

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