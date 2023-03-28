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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kediye depremden 49 gün sonra ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta yaşamını sürdüren Dina ailesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde enkazda kalan "Han" isimli kedilerini 49 gün sonra yıkıntıların altında buldu.

Ali Ballı, Ali Rıza Akkır  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kediye depremden 49 gün sonra ulaşıldı

Kahramanmaraş

Turizm işiyle uğraşan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Nida Dina, depreme kızı Nil Beril Taşgetiren ve British silver cinsi 2 yaşındaki "Han" isimli kedisiyle Onikişubat ilçesindeki Reyhan Kent 1 Apartmanı'nda bulunan evlerinde yakalandı. Dina, ilk depremde hasar gören evlerinden kızıyla birlikte çıktı ancak kedileri gelmedi.

Aynı gün ikinci depremde yıkılan 11 katlı binanın enkazında kalan kediye ulaşılamadı. Yaklaşık 40 gün yıkılan binanın enkazının yanında aracının içinde kalan ve kedisini arayan Nida Dina, depremden 49 gün sonra binanın yıkıntısında "Han"ı bulmanın sevincini yaşadı.

Yürüyemeyen ve ayağında kırıklar bulunan kedinin tedavisine başlandı.

Dina, AA muhabirine, kedisini bulmak için insanlara fotoğrafını gösterdiğini ancak bir türlü ulaşamadıklarını söyledi.

Depremden sonra kızıyla bölgeden ayrılamadığını dile getiren Dina, barınağa da gittiğini ancak yine de kedisinden bir haber alamadığını belirtti.

Binanın enkazı kalkmaya başladığında çevrede arama yaptığını anlatan Dina, şunları kaydetti:

"İnsanlar eşya çıkarırken ben, 'Han' diye bağırıyordum. Kedimi buldum. Bu bizim için inanılmaz bir mucize. Son ana kadar ümidimi hiç kaybetmedim. Hep benimle uyurdu. Mutfakta halı üzerinde ekskavatör ve bina sahibi tarafından görünüp bulunmuş. Daha sonra veterinere getirdik. Ayağı kötü durumda, iç organlarına da bakılıyor. Tedavisi devam ediyor. Umarım bir sıkıntı olmadan yeniden sağlığına kavuşacaktır."

Nil Beril Taşgetiren de kedisini yeniden görünce çok mutlu olduğunu ve duygulandığını söyledi.

Veteriner hekim Fatma Gül Hancıoğlu ise 2 yıldır kedinin bakım ve aşılarını kendisinin yaptığını belirterek, "49 gün sonra bulunmasına çok mutlu olduk. Sıvı kaybı var, bol bol sıvı veriyoruz. Tedavisine devam ediyoruz. Han bizim mucizemiz. İnşallah kurtulacaktır." ifadesini kullandı.

Bina sahibi Fahri Hatipoğlu da kediyi mutfak eşyalarını kurtarmaya çalıştıkları sırada fark ettiklerine dikkati çekerek, "Arkadaşlarla beraber el birliğiyle çıkarttık. Kediyi hemen sahibine ulaştırdık. Sahipleri de uzun zamandır burada bekliyorlardı." diye konuştu.

Öte yandan kedinin enkazdan çıkarıldıktan sonraki anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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