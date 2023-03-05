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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

İsmet Karakaş   | 05.03.2023
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yerle bir olarak birçok kişiye mezar olan site alanında belediye ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri faaliyetlerini sürdürüyor.

Ankara'dan gelen Toplu Kuvvet Birlik Amirliği ekiplerince güvenlik önlemlerinin alındığı siteden çıkan molozlar, kamyonlarla belirlenen enkaz döküm alanlarına götürülüyor.

Çalışmalar sırasında enkazdan çıkan eşyalar, kolluk kuvvetlerince tutanak altına alınıyor, ardından da ilgili polis birimlerine teslim ediliyor.

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