Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,549.60
BTC/USDT
118,308.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralandı

Endonezya'nın Sulawesi eyaletine bağlı Poso bölgesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 2'si ağır 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 17.08.2025 - Güncelleme : 17.08.2025
Endonezya'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralandı Fotoğraf: Arşiv/AA

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Poso'nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Antara News'ün haberine göre Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini veren BNPB, depremin ardından 10 artçı sarsıntının kaydedildiğini, en şiddetlisinin 3,2, diğerlerinin ortalama 2,0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

BNPB, tsunami tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Yerel basında depremin büyüklüğünün 6 olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasını 1 milyon 25 bin aile kullanmaya başladı
İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk yarısında günde 107 gemi geçti
AFAD Başkanı Pehlivan, 1999'dan bugüne afet yönetimindeki dönüşümü anlattı
Anız yakmak canlı yaşamını yok ederek toprağa zarar veriyor
Uzmanlardan 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde "afet bilinci" vurgusu

Benzer haberler

Depreme dayanıklı şehirler için son 23 yılda 6 trilyon lira yatırım yapıldı

Depreme dayanıklı şehirler için son 23 yılda 6 trilyon lira yatırım yapıldı

Endonezya'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişi yaralandı

Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Depremde askerden dönen oğlunu ve küçük kızını kaybeden babanın acısı hala taze

Depremde askerden dönen oğlunu ve küçük kızını kaybeden babanın acısı hala taze
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti

17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti
Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te deniz dibindeki afet izleri görüntülendi

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te deniz dibindeki afet izleri görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet