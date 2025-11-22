Endonezya'da toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
Endonezya'nın Cava Adası'nda şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi, kayıp 21 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ankara
The Jakarta Post'un haberine göre yetkililer, Orta Cava'nın Cilacap ve Banjarnegara bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymalarına ilişkin açıklamada bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu bölgelerdeki toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildiren yetkililer, kayıp 21 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.
Yetkililer, ayrıca bazı bölgelerdeki enkazın derinliğinin 10 metreyi aştığına ve bu sebeple arama kurtarma çalışmalarında zorluk çekildiğine işaret etti.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), 14 Kasım'da Orta Cava'da şiddetli yağmurlar ve toprak kaymaları nedeniyle 90'dan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.