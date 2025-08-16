Dolar
Gündem

Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Afet Yönetimi Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından 26 yılda Türkiye'de 448 bin deprem kaydedildiğini belirtti.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Doç. Dr. Özmen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

"Marmara Depremi'nin ardından geçen 26 yıllık süreçte Türkiye'de 448 bin deprem meydana geldi." diyen Özmen, yıllara göre sırasıyla en fazla depremin 2023, 2017, 2020 ve 2024'te meydana geldiğini söyledi. Özmen, 2023'te yaklaşık 74 bin sarsıntı yaşandığına dikkati çekti.

Geçen 26 yıllık süreçte 6 ila 6,9 büyüklüğünde 46 deprem meydana geldiğini bildiren Özmen, "Ortalama her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz. Yılda iki kere de 6'dan büyük depreme maruz kalıyoruz." diye konuştu.

Özmen, 1999'dan bu yana yaşanan depremlerde 77 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, ekonomik kaybın ise 200 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.

17 Ağustos'ta Kuzey Anadolu Fayı'nın Yalova açıklarına kadar kırıldığını hatırlatan Özmen, Marmara Denizi'ndeki bazı fayların ise 1766'dan bu yana 7'den büyük deprem üretmediğini, bu nedenle "sismik boşluk" olarak değerlendirildiğini söyledi.

"Olası 7'den büyük bir deprem İstanbul'u çok ciddi şekilde etkileyecek"

Doç. Dr. Özmen, İstanbul'da 2019'da 5,8, bu yıl ise 6,1 büyüklüğünde depremler yaşandığını ancak bunların fay hattındaki gerilimi boşaltmadığını vurguladı.

Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda kırılmayı bekleyen fayların olduğunu belirten Özmen, "Olası 7'den büyük bir deprem İstanbul'u çok ciddi şekilde etkileyecek. Marmara'nın güneyinde, Gemlik Körfezi'nden geçen fay hattı da uzun süredir büyük deprem üretmedi. Buradaki olası bir sarsıntı tüm Marmara kıyılarını etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Özmen, 26 yılda yasal, hukuki ve teknik alanda pek çok adım atıldığını ancak bunların yeterli olmadığına işaret ederek her depremde yıkımlar ve can kayıplarının olmasının, hala bu adımlarda istenilen seviyeye gelinmediğini gösterdiğini söyledi. Özmen, kentsel dönüşümün önemine de dikkati çekti.

Sındırgı'daki deprem Balıkesir'in riskini bitirmedi

Özmen, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin artçılarının, 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini belirtti.

Bölgede 20'ye yakın aktif fay bulunduğunu aktaran Özmen, sarsıntıda yalnızca Simav Fay Zonu'nun 20 kilometrelik kısmının kırıldığını ifade etti. Doç. Dr. Özmen, "Bu depremden sonra artık burada olmaz düşüncesi doğru değil. Balıkesir, Türkiye'nin pek çok ili gibi yüksek deprem riski taşıyor. Sındırgı'daki fay hattı ile İstanbul'u etkileyen Kuzey Anadolu Fayı farklı hatlar. Dolayısıyla Sındırgı depreminden önce İstanbul'un deprem tehlikesi neyse bugün de aynı seviyede." değerlendirmesini yaptı.

