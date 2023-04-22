Dolar
19.40
Euro
21.33
Altın
1,983.00
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremlerde oluşan uzun ve derin yarıklar arazilere de zarar verdi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ekinözü ilçesinde dağlarda derin yarıklar oluştu.

Durmuş Genç, Ali Rıza Akkır  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Kahramanmaraş'ta depremlerde oluşan uzun ve derin yarıklar arazilere de zarar verdi Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi.

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde hasara neden olurken, kent merkezi ve yakın konumdaki bazı mahallelerde yıkım meydana geldi.

Ekinözü ve Nurhak ilçeleri arasındaki Barış, Değirmenkaya, Nergele, Aşağı İçme bölgelerinde kilometrelerce uzunluğundaki yüzey kırıkları tarım arazilerine zarar verdi.

"Yarılma ve çökmeler belirli kollarla Nurhak ve Göksun'a kadar gidiyor"

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AA muhabirine, depremin yalnızca ilçelerinde değil birçok yerleşimde büyük hasara neden olduğunu söyledi.

Depremin ardından yapılan ön incelemede evlerin yüzde 70'inde ağır hasar kaydı oluştuğunu hatırlatan Eker, "Aslında ikinci depremin ana merkezi Ekinözü. Aşağı İçmeler mevkisinden başlayan yarılma ve devamında yaşanan çökmeler belirli kollarla Nurhak ve Göksun'a kadar devam edip gidiyor." dedi.

İTÜ raporu Ekinözü'ne dikkati çekmişti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerince merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlere ilişkin ön inceleme raporu hazırlanmıştı.

Raporda, modelleme sonuçlarının Nurdağı-Pazarcık ve Ekinözü depremlerinin kırılma sürelerinin sırasıyla yaklaşık 100 ve 60 saniye olduğunu ortaya koyduğu ifade edilmişti.

Statik değerlendirmeye göre, her iki deprem sonrasında en büyük yatay yer değiştirme 4,7 metre ile Ekinözü istasyonunda tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı
Trabzon'da heyelan sonucu Atayurt-Santa grup yolu ulaşıma kapandı
TBMM arşivinden ilk 23 Nisan kutlamaları
Kahramanmaraş'ta depremlerde oluşan uzun ve derin yarıklar arazilere de zarar verdi
Van semalarından geçen uçak ve dumanının gölgesi rotasına düştü

Benzer haberler

Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı

Bakan Kurum deprem bölgesinde inşa edilen köy evlerinin tanıtım videosunu paylaştı

Kahramanmaraş'ta depremlerde oluşan uzun ve derin yarıklar arazilere de zarar verdi

Bakan Soylu: 11 bölgede 57 bin enkazın 50 bini bitti

Elazığ'da depremzedeler yeni konutlarına kentsel dönüşümle kavuştu

Elazığ'da depremzedeler yeni konutlarına kentsel dönüşümle kavuştu
Enkazdan kurtulan genç tiyatrocu, afetzede çocukların 23 Nisan umudunu kısa filme taşıdı

Enkazdan kurtulan genç tiyatrocu, afetzede çocukların 23 Nisan umudunu kısa filme taşıdı
Depremzede kadınlar Nevşehir'de seramik boyama kursuyla meslek ediniyor

Depremzede kadınlar Nevşehir'de seramik boyama kursuyla meslek ediniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet