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Yaşam, Asrın felaketi

Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne kurduğu çadırda devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde hırdavatçılık yapan Ali Seymen, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören dükkanının önüne kurduğu çadırda ortağı ve çalışanlarla kalıyor.

Mustafa Çavuş, Bilal Kahyaoğlu  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Kahramanmaraşlı hırdavatçı, hayata dükkanının önüne kurduğu çadırda devam ediyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak anılan depremlerde Dulkadiroğlu ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan iş yerlerinin bazıları yıkılırken bazıları da hasar gördü.

Dükkanı sağlam olan veya az hasar gören sanayi sitesi esnafı, yavaş yavaş iş yerine dönmeye başladı.

İlçede 27 yıldır hırdavat dükkanı işleten 57 yaşındaki Ali Seymen de bir süre önce ortağıyla iş yerini yeniden açtı.

"Ekmek teknemizi bırakamadık"

Bir firmanın gönderdiği çadırda ortağı ve çalışanlarla kalan Ali Seymen, AA muhabirine, depremlerde evinin hasar görmediğini ancak artçı sarsıntılar nedeniyle eve giremediklerini belirtti.

Seymen, "Evlerimize güvenle giremiyoruz sarsıntı devam ettiği için. Çalışanlarımız ve ortağımızla burada kalıyoruz. Malzemenin bir kısmı da dışarıda olduğu için burada kalıyoruz. Ailem de araçta kalıyordu ama şimdi şehir dışındalar. Ekmek teknemizi bırakamadık. Burada çadırda kalıyoruz. Yaklaşık 1,5 aydır da buradayız." diye konuştu.

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