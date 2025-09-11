Dolar
41.30
Euro
48.41
Altın
3,630.09
ETH/USDT
4,425.00
BTC/USDT
114,051.00
BIST 100
10,623.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce’de Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Açılış Töreni’nde konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönem başlıyor

Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankasının tasarruf finansman sektörüne katılmasıyla vatandaşlara ev araç ve iş yeri ihtiyaçları için faizsiz finansman desteği sağlanacak.

Buğrahan Ayhan  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönem başlıyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarına devam edilirken, konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımlar hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde, Emlak Katılım Tasarruf Finansman vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek verecek.

Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek.

Sistem kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyeti olmaksızın sahip olunabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün İstanbul'da düzenlenecek "Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. Lansmanı" programında yeni dönemin detaylarını paylaşacak.

"Vatandaşımızın en temel hakkı"

Açıklamada daha önceki görüşlerine yer verilen Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bir yuva kurmanın, çocuklarının güvenle geleceği bu anlamda emanet edeceği güvenli bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev, huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden 2002'den bu yana 'Herkes için yuva, herkes için umut.' dedik. Gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına dair gerçekten çok önemli fırsatlar sağladık. En zor günlerde bile çok önemli kampanyalar, projeler yaptık. 'Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak.' dedik ve 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim projesiyle, Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu alım süreçlerinde "dijitalleşme" ve "yapay zeka" ile denetim güçlendirilecek
AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebini reddetti
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü
İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönem başlıyor

Faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada yeni dönem başlıyor

Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek

Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "tamamlanan deprem konutlarına" ilişkin paylaşım
Bakan Kurum: Bu topraklarda devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır

Bakan Kurum: Bu topraklarda devlet hiçbir zaman milletini yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır
Hafta sonu sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Hafta sonu sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet