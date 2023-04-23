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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Hataylı 14 yaşındaki depremzede İnci, 23 Nisan'ı su altında kutladı

Hataylı depremzede 14 yaşındaki İnci İnci, Antalya'nın Kemer ilçesinde ilk kez dalış yaparak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı su altında kutladı.

Ayşe Yıldız  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Hataylı 14 yaşındaki depremzede İnci, 23 Nisan'ı su altında kutladı Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA

Antalya

Hatay'ın Antakya ilçesindeki evleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çöken ve bazı yakınlarını kaybeden 8. sınıf öğrencisi İnci, ailesiyle Antalya'nın Kemer ilçesine yerleşti.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi, eğitimine Kemer ilçesine bağlı Göynük'te devam eden İnci'ye bayram anısına dalış deneyimi yaşatmak istedi.

Ceylan, depremzede İnci'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için ailesiyle irtibata geçerek, çocukla görüştü.

Dalış eğitmenleri Suat Karaman ve Mesut Bozkurt ile "NordStar" isimli tekneyle Kemer'deki Kiriş koyuna açılan Ceylan, İnci'ye nasıl dalış yapacağını, su altında dikkat etmesi gerekenleri ve işaretleri öğretti.

Gerekli eğitimin ve deneme dalışlarının ardından eğitmenler gözetiminde tüplü 5 metre dalan İnci, su altında balıkları besledi, deniz altını yakından görme imkanı buldu.

İnci'nin ilk kez deneyimlediği bu anları, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan görüntüledi.

"İnşallah Hatay'da dalışa devam eder"

Ceylan, AA muhabirine, depremzede çocuğa dalış gerçekleştirmek için Ankara'dan geldiklerini belirterek, çok keyifli dalış yaptıklarını söyledi.

İnci'nin su altıyla ilk kez tanıştığını anlatan Ceylan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anısına keyifli dalış yapalım istedim. İnci, Hatay'dan geldi. Biz Hatay'da sürekli dalıyoruz, bu sefer Kemer'de dalmak kısmet oldu. İnci, suda çok rahattı, inşallah Hatay'da dalışa devam eder. Bize katıldığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlk kez dalış heyecanı yaşayan İnci İnci de depremlerden sonra Antalya'ya geldiklerini, okuluna burada devam ettiğini söyledi.

Su altını inceleme fırsatı bulan İnci, "Dalış çok güzeldi, balıklar vardı." dedi.

23 Nisan'ı su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak kutladılar

Öte yandan, Tahsin Ceylan ve Ankara'dan gelen 12 kişilik dalış ekibi, Kemer'deki Üç Adalar mevkisinde 10 metre dalış gerçekleştirerek, 23 Nisan'ı su altında Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı posteri açarak kutladı.

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