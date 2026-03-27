Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'da başladı

13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Oktay Özden  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Antalya

Uluslararası Muaythai Federasyonunun (IFMA) yıllık faaliyet takviminde yer alan ve Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 25 ülkeden 390 sporcu katıldı.

Organizasyonun açılış seremonisinde konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, spor organizasyonlarının dünya genelinde barış ve kardeşliği pekiştiren önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Solmaz, organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise uluslararası spor organizasyonlarının barış, sevgi ve kardeşliğin güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Aynı zamanda Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı olan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız da organizasyonun dostluk içerisinde gerçekleşmesini diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere organizasyona katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür eden Yıldız, "Bugün burada 13. IFMA Uluslararası Antalya Açık Kupası'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ayrıca bu prestijli organizasyona katılım sağlayan tüm ülkelerin federasyon başkanlarına, takım liderlerine, antrenörlerine, hakemlerine ve sporcularına teşekkür ediyorum. Bu büyük spor organizasyonunun fair play ruhu içerisinde gerçekleşmesini diliyor, herkes için başarılı bir şampiyona olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir'in de katıldığı seremoninin ardından müsabakaların başladığı IFMA Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, 29 Mart Pazar günü final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek
STRATCOM Zirvesi 2026'da "Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" Paneli yapıldı
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranında iki ayda yüzde 80'e yakın artış
Adana'da depremde yıkılan binanın sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "özensiz imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Stratejik iletişim bir iç güvenlik unsuru haline de gelmektedir

Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'da başladı

Uluslararası Antalya Açık Muaythai Kupası, Antalya'da başladı

İran Milli Futbol Takımı, Antalya'da kamp yapıyor

Sillyon, yaklaşık 7 bin yıllık kesintisiz yerleşime ışık tutuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya teşkilatıyla telefonda bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya teşkilatıyla telefonda bayramlaştı
Antalya'da bir konteynerde çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi öldü

Antalya'da bir konteynerde çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi öldü
Ramazan sonrası beslenmede aşırıya kaçmak kalp krizi riskini artırıyor

Ramazan sonrası beslenmede aşırıya kaçmak kalp krizi riskini artırıyor
