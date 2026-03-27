Spor

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa'da yarı final peşinde

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Macaristan temsilcisi MOL Tatabanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sergen Sezgin  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa'da yarı final peşinde

Bursa

Bursa temsilcisi, organizasyonda son 16 turunda Çekya ekibi SKKP Handball Brno'yu eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Nilüfer Belediyespor'un çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk karşılaşmasında MOL Tatabanya ile 28 Mart Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

MOL Tatabanya karşısında avantaj elde ederek yarı final kapısını aralamak isteyen Bursa ekibi, turu geçmesi halinde tarihinde ilk kez son 4 takım arasına adını yazdıracak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bursa temsilcisinin başantrenörü İlknur Kurtuluş, AA muhabirine, güçlü rakiplere karşı oynayarak bu aşamaya geldiklerini söyledi.

Kurtuluş, "Zorlu bir eşleşme olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Oyunculardan Onur Ersin, Avrupa'da önemli bir başarıya ulaştıklarını dile getirerek "Buraya gelmek bizim için önemliydi. Şimdi daha büyük bir hedef için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

"Amacımız yarı final"

Nilüfer Belediyespor İdari Menajeri Metin Güner, takımın Türkiye'de yakaladığı çıkışı Avrupa'ya da taşıdığını dile getirdi.

Zorlu bir rakiple eşleştiklerini ifade eden Güner, "Rakibimiz kupanın güçlü ekiplerinden biri. Ancak sahaya çıkmadan hiçbir maç kazanılmıyor. Turu geçmek için mücadele edeceğiz. Amacımız yarı finale yükselmek." değerlendirmesinde bulundu.


Adana'da depremde yıkılan binanın sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "özensiz imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Stratejik iletişim bir iç güvenlik unsuru haline de gelmektedir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye barışın yanında konumlanmayı tercih eden bir marka haline geldi
Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "kiracılara barınma desteği" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Yaralı bulunan kızıl akbaba Bursa'da yeniden uçmaya hazırlanıyor

Bursa'daki 2. Murad Camisi'nde 600 yıllık havuz kalıntısı ortaya çıkarıldı

Bursa'nın içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı

Bursa'nın içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı
Liselilerin geliştirdiği yazılımla uzayda yapılacak deney sanal ortamda simüle edilebiliyor

Liselilerin geliştirdiği yazılımla uzayda yapılacak deney sanal ortamda simüle edilebiliyor
Uludağ'da iyi geçen sezon, uluslararası kar voleybolu turnuvasıyla taçlanıyor

Uludağ'da iyi geçen sezon, uluslararası kar voleybolu turnuvasıyla taçlanıyor
