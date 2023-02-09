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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor, Asrın felaketi

Furkan Korkmaz’ın organizasyonuyla NBA yıldızlarından depremzedelere destek

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivotu Joel Embiid ve James Harden'ın imzalı forması, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

Fatih Erel   | 09.02.2023
Furkan Korkmaz’ın organizasyonuyla NBA yıldızlarından depremzedelere destek

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivotu Joel Embiid'in imzalı forması, Türkiye'deki depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canım ülkemde yaşanan deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Furkan Korkmaz, takım arkadaşı Embiid'in Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını belirterek, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel'in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. Elde edilecek tüm gelir Ahbap Derneğine bağışlanacaktır." bilgisini verdi.

James Harden'ın da forması satışa çıkarılacak

Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "James Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneğine gönderilecektir." bilgisini verdi.

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