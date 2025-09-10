Dolar
41.28
Euro
48.37
Altın
3,641.91
ETH/USDT
4,369.30
BTC/USDT
113,631.00
BIST 100
10,586.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Basketbol, Dünyadan Spor

THY'den 12 Dev Adam'ın yarı final maçı için ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın Letonya'nın başkenti Riga'da 12 Eylül'de Yunanistan'la oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçı için ek sefer düzenleyecek.

Gökhan Yılmaz  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
THY'den 12 Dev Adam'ın yarı final maçı için ek sefer

İstanbul

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EuroBasket 2025’te yoluna tarih yazarak devam eden 12 Dev Adam'a desteğimiz sürüyor. Yunanistan'la oynanacak yarı final coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlarımız için Riga’ya ek sefer planladık. Uçuş detayları TK6887, 12 Eylül, 08.00. Başarılar Türkiye." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da otomobil yaya ve araçların üzerinden savrularak takla attı
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım
Bodrum'da planlı su kesintileri yapılacak
AYM'den boşanan kadın için bekleme süresini düzenleyen kanuna ilişkin karar
Bakan Yumaklı: 'Terörsüz Türkiye' yolunda atılan adımlarla bu tarihi hedefimize doğru önemli dönemeçten geçiyoruz

Benzer haberler

THY'den 12 Dev Adam'ın yarı final maçı için ek sefer

THY'den 12 Dev Adam'ın yarı final maçı için ek sefer

A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefine adım adım yaklaşıyor

Ergin Ataman'dan Yunanistan maçı için hava yolu şirketlerine çağrı

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Madalya ve şampiyonluk peşindeyiz
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 12 Dev Adam efsanesi uyanıyor
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Yıllar sonra yarı finalde madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Yıllar sonra yarı finalde madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet