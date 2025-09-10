Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Finlandiya, Gürcistan’ı mağlup ederek EuroBasket’te ilk kez yarı finale yükseldi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi.

Emre Doğan  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Finlandiya, Gürcistan’ı mağlup ederek EuroBasket’te ilk kez yarı finale yükseldi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Riga

Finlandiya, EuroBasket'te ilk kez adını son 4 takım arasına yazdırdı. Finlandiya, Almanya-Slovenya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

