Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final maçı dev ekranlardan izlendi
Vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranlarda izledi.
Ankara
Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanan Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final karşılaşmasını vatandaşlar dev ekranlarda izledi.
Çankırı
Çankırı'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.
A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final müsabakası için Çankırı Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Parkı'na dev ekran kuruldu.
Maçı kurulan ekrandan izlemek için parka gelen Çankırılılar, müsabakanın başında İstiklal Marşı’nı okudu ve ardından A Milli Basketbol Takımı lehine tezahüratta bulundu.
Vatandaşlar milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı.
Maçı, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, Kurşunlu Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve MHP İl Başkanı Fatih Kaya da dev ekrandan takip etti.