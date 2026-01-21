Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde O'Neal ile bir araya gelip, bir süre sohbet etti.
Forma numarası 34 olan O'Neal'a, İstanbul'un plakasının 34 olduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı aktarıldı.
Erdoğan ve O'Neal karşılıklı olarak basketbol toplarını imzaladı ve basketbol oynadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı https://t.co/MYvTxyTLVc pic.twitter.com/2fhCL0i43X— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü basketbolcu O'Neal genç sporcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.