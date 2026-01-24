Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,961.50
BTC/USDT
89,350.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerası tarafından kaydedildi.

Cüneyt Sevindik, Alper Korkmaz  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
İstanbul'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

İstanbul

Görüntüde, gişelere yaklaşırken şerit değiştiren otomobile, aynı yönde seyir halinde olan otobüsün çarptığı görülüyor.

Otomobilin, bir süre sürüklendikten sonra gişelerdeki beton bariyerlere çarpması da görüntülerde yer alıyor.

Görüntüde, otobüste bulunanların panik anlarına ilişkin konuşmalar da duyuluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ne olmuştu?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri'nde 59 ALV 478 plakalı otobüs, 59 ADN 734 plakalı otomobile çarpmış, otomobil gişe ile otobüs arasında sıkışmıştı.

Otobüsteki yolculardan yaralanan olmazken, otomobildeki 3 yolcudan 2'si hayatını kaybetmiş, yaralanan bir yolcu ise hastaneye kaldırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze ateşesini ihlal etmeyi ve bölge ülkelerini bölme girişimlerini reddediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

İstanbul'da yolcu otobüsünün otomobile çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü kaza kamerada

İstanbul'da yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü

Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bursa otomobil üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin lokomotifi oldu

Bursa otomobil üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin lokomotifi oldu
Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet