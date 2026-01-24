Dışişleri Bakanlığından Şili'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.