Gündem

Dışişleri Bakanlığından Şili'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Büşranur Keskinkılıç  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Dışişleri Bakanlığından Şili'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

