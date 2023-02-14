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Dünya, Asrın felaketi

Fransız afet kurtarma derneği başkanından Türkiye'ye dayanışma övgüsü

Fransa'da gönüllülerden oluşan Fransız Afet Kurtarma Grubu (GSCF) Derneğinin Kurucu Başkanı Thierry Velu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından katıldığı arama kurtarma çalışmalarında gördüğü dayanışmadan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Alaattin Doğru   | 14.02.2023
Fransız afet kurtarma derneği başkanından Türkiye'ye dayanışma övgüsü

Ankara

Twitter'dan açıklama yapan Velu, 1999'da Marmara bölgesinde yaşanan depremlerde de Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha Türkiye'ye kurtarma çalışmalarına katılmak için gelen Velu, "1999'da iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmış, Türklerin dayanışmasından etkilenmiştim. Yine bir deprem ve yaşattığı dehşete rağmen, bizlere olağanüstü bir teveccüh gösterdiniz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Paris yönetiminin, dayanışma kapsamında Türkiye'ye taahhüt ettiği sahra hastanesinin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulumuna başlandığını açıkladı.


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