Fidanlar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına toprakla buluştu
"21 Mart Dünya Ormancılık Günü"nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına, fidan dikildi.
Ankara
Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için İzmir'de hatıra ormanı oluşturuldu.
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Bornova ilçesindeki Yakaköy Arapalanı mevkisinde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi.
Törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iklim değişikliği nedeniyle dünyanın birtakım felaketlere maruz kaldığını belirterek, Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.
Köşger, insanoğlunun sanayileşme devrimiyle dünyanın dengesine sert müdahalelerde bulunduğunu ifade ederek, "Bunun sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Doğanın dengesini bozuyoruz, olması gereken şeklini değiştiriyoruz, doğa da zaman zaman olması gereken şekilde bize davranıyor ve bunun sonucuna hep birlikte katlanıyoruz." diye konuştu.
Ormanların iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında önemine dikkati çeken Köşger, şunları kaydetti:
"Depremde ölenlere rahmet diliyorum. Onların acısını, deprem felaketini, deprem coğrafyasında olduğumuzu unutmayacağız. Depremi can kaybına sebep olmadan savuşturabileceğimizi unutmayacağız. Bütün kurumlar olarak, 85 milyon deprem sonrası nasıl kenetlenmişsek, depremden önce de alınması gereken tedbirler noktasında bilinçleneceğiz, olması gerektiği gibi hareket edeceğiz. İnşallah bu acıları bir daha yaşamayacağız. Yavrulamızını da bu noktada bizden daha bilinçli davranmalarını umut ediyorum. Onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım, ülkeyi onlara emanet edeceğiz."
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de teşkilat olarak depremin hemen ardından arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını, halen de AFAD koordinesinde deprem bölgesinde altyapı, gıda ve su temini gibi konularda çalışmalara devam ettiklerini anlattı.
Depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için oluşturulan 25 dekarlık alana 4 bin fidan dikileceğini belirten Derince, "Manisa'da oluşturulacak 6 Şubat 2023 Deprem Şehitleri Ormanı için de 20 dekar arazide 4 bin fidan dikilecek. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2003-2022 yılları arasında 146 milyon fidan diktik. 205 milyon tohumu toprakla buluşturduk. 2023 yılında ise yaklaşık 2 bin hektar alanda 3 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.
Törende, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Törene Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, öğrenciler de katıldı.
Antalya
Antalya'da Dünya Ormancılık Günü kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı"na fidan dikildi.
Kepez İlçesi Duacı Mahallesi'nde düzenlenen törende, 30 dönüm alanda defne, çam ve tıbbi aromatik olmak üzere 3 bin 600 fidan toprakla buluşturuldu, 500 fidan da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Vali Ersin Yazıcı, programda, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dikmek, dünyaya katkıda bulunmak için ve Antalya'yı yeşillendirmek için bir araya geldiklerinin söyledi.
Asrın felaketinde 50 binin üzerinde kişiyi kaybettiklerini belirten Yazıcı, "O acı olayı yaşayıp, o travmayı atlatmak çok zor ama hayat devam ediyor. İnşallah devletimizin gücüyle, milletimizin desteğiyle bu zor günler de geçecek ve bunun da üstesinden geleceğiz. Büyük Türk milleti, büyük Türk devleti bunun da altında kalkacak." dedi.
Yazıcı, devlet ve milletin yardımlaşma gücüyle deprem bölgesinin en kısa zamanda normale döneceğine inandığını ifade etti.
Bu dünyada yaşamak için temiz hava, su ve toprağa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ormanlarımız ve yeşilimiz bol olduğunda havamız, suyumuz ve toprağımız da temiz olacak. Toprağımızı da insan oğluna hizmet edecek şekilde temiz tuttuğumuz zaman inanıyoruz ki yaşamımız daha kaliteli ve konforlu olacak." diye konuştu.
Yazıcı, tüm Türkiye'de milyonlarca ağaç dikileceğini, çocuklara havası, suyu ve toprağı daha temiz bir hayat bırakmak için uğraştıklarını kaydetti.
Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise orman bilincinin artması için her yıl fidan dikimi yapıldığını ve bu yıl 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketinin yaşandığını anlattı.
Felaket sonrası bu yıl ki fidan dikimini depremde hayatını kaybedenlere adadıkları vurgulayan Dikici, "Ben de deprem bölgesinde görev yaptım ve yaşadığımız acı çok büyüktü. Kurum olarak elimizden geldiği kadar 500 depremzedeyi ağırlıyoruz. Orman gününden hem hayatını kaybedenleri anmak istiyoruz hem de onlar adına fidanlar diktik." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar fidan dikimi gerçekleştirdi.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Burdur
Burdur Orman İşletme Müdürlüğünce Çeltikçi ilçesi Burdur-Antalya kara yolu kenarında oluşturulan bir hektarlık alanda karaçam, fıstıkçamı, sedir ve yalancı akasya türlerinden toplamda 2 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.
Depremzedeler ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, fidanlara depremde vefat edenlerin isimleri asıldı.
Kahramanmaraş'taki depremlerde evi yıkılan ve enkazdan çıkarılan Havva Şişman (38), AA muhabirine, depremin travmasını atlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Enkazda 4-5 saat kaldığını, komşularının yardımıyla kurtulduğunu belirten Şişman, "Maalesef akrabalarımızı kaybettik. Burdurluların bizimle ilgilemesinden çok memnun kaldık. Hatıra ormanın oluşturulması bizi duygulandırdı. Depremde ölen kardeşlerimiz, bazılarımız, arkadaşlarımız için dikilen bu fidanlar geride kalan insanlar için yeşerecek, her biri için ümit olur. Hayata tekrardan sıfırdan başlıyoruz, İnşallah hepimiz, bu ağaçlar gibi yeşerir Maraş'ı ve diğer illerimizi ayağa kaldırabiliriz." diye konuştu.
Fatma Şişman da (42) zor günler geçirdiklerini, ikinci depremde köylerinin büyük hasar aldığını dile getirerek, "Bu fidanlar da şehit olan kardeşlerimiz ve geride kalan aileleri için yeşerecek. Tekrar şehirlerimize geri döneceğiz. " ifadelerini kullandı.
Edirne
Trakya'da, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına "Deprem Şehitleri Ormanları" oluşturuldu.
Edirne Valiliğince, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Lalapaşa ilçesi Hacıdanışment köyü yakınlarındaki merada "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" fidan dikim etkinliği düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Vali Vekili Sıdkı Zehin, yaptığı konuşmada, dünyanın akciğerleri ormanları koruma ve geliştirme konusunda herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.
Ormanların bütün insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Zehin, "Bu bağlamda üstün görev bilinciyle hareket eden orman idaremizin değerli mensuplarına yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da Orman Genel Müdürlüğünün 81 ilde depremde hayatını kaybedenler anısına hatıra ormanı oluşturduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından 1 hektarlık alanda karaçam, fıstık çamı, badem ve batı ladini türlerinden 1000 fidan dikildi. Katılımcılara da 250 karaçam fidanı dağıtıldı.
Etkinliğe, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Samet Kahraman, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ ve Kırklareli
Tekirdağ'da da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına fidan dikildi.
Avşar Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, alanda 30 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade etti.
Geçen sene 250 bin fidanın dikildiğini anımsatan Yıldırım, Cumhuriyet'in 100. yılında 500 bin fidanı toprakla buluşturmak istediklerini kaydetti.
Kırklareli'nde ise Demircihalil köyündeki alanda 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Programa Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, Başsavcı Hazım Aslancı, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, il protokolü ve öğrenciler katıldı.
Eskişehir
Eskişehir'in İnönü ilçesi Dutluca mevkisinde düzenlenen programda, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Dua edilmesinin ardından 15 dekar alanda sarıçam, karaçam, sedir, ladin, ıhlamur, zerdali, ahlat, akçaağaç ve dişbudak türlerinden 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile kentte misafir edilen depremzedeler ve öğrencilerin katıldığı programın ardından Valilik Meydanı'nda fidan dağıtıldı.
Kütahya
Kütahya'nın Çalca Mahallesi'nde oluşturulan alandaki fidan dikimi öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, programda yaptığı konuşmada, kurum olarak depremin hemen ardından bölgeye desteğe gittiklerini söyledi.
Büyük deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdal Dingil, "Bir fidan bir umut olsun diyerek depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için deprem şehitleri hatıra ormanımızı Kütahya'mızda da oluşturuyoruz. Dileğimiz bir daha böyle acılar yaşanmasın. Bulunduğumuz lokasyonda 7 hektar alanda 8 bin fidanın dikimini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ile öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.
Çanakkale
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan dikim töreni öncesinde Kordon Boyu'ndaki Truva Atı önünde vatandaşlara lavanta ve biberiye fidanı dağıtıldı.
Daha sonra, Ezine ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde oluşturulan "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı"na 2 bin fidan dikildi.
Sinop
Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenler için Sinop'ta hatıra ormanı oluşturuldu.
Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Abalı köyünde "6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" fidan dikim töreni düzenlendi.
Vali Erol Karaömeroğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk toplumunda toprağın hem ana hem yar olarak görüldüğünü söyledi.
Depremin ardından ulus olarak yaraların sarılması noktasında devlet, millet işbirliğinin en güzel örneğini sergilediklerini anlatan Karaömeroğlu, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her bir fidan bir umut olarak kök salacak ve kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarını yaşatacaktır. Bu vesileyle tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Vali Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Bu arada deprem sonrası kente getirilen bazı depremzede vatandaşlar da törene katılarak fidan dikti.
Sakarya
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören alanda belirlenen "Deprem Şehitleri Ormanı" sahasına 3 bin 900 çam fidanı ekildi.
Vali Vekili Ersin Emiroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, insanın kendine saygısı olduğu takdirde doğaya ve tüm canlılara saygısı olacağını söyledi.
Sakarya Orman Bölge Müdür Vekili Özlem Cevahirci, kentte son 20 yılda 63 milyon 916 bin 500 fidanın toprağa kavuştuğunu, bu yıl toplamda 750 bin fidanın ekileceğini bildirdi.
Tören bölgesinde, Temmuz 2022'deki yangında 57 dönüm alanın zarar gördüğünü anımsatan Cevahirci, 8 işletme müdürlüğünce 10 bin fidan dikimi ve hafta boyunca 10 bin ücretsiz fidan dağıtımı yapılacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından fidanlar, öğrenciler ve diğer katılımcılar tarafından dikildi.
Düzce
Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce, Musababa köyünde "Deprem Şehitleri Ormanı" sahasına 3000 çam fidanın dikimi yapıldı.
Vali Cevdet Atay, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarla afette ölenler için etkinliği düzenlediklerini anlatarak, "Çok duygulandım. Herkes de duygu dolu şekilde fidan dikti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Etkinlik sonunda davetlilere fidan hediye edildi.
Bolu
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ise Kent Meydanı'nda, Vali Erkan Kılıç, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ün katılımıyla fidan dağıtım etkinliği düzenledi.
Vali Kılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin daha yeşil olması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Konuşmanın ardından 2 bin adet ceviz, ıhlamur ve kızılcık ile çeşitli meyve fidanları vatandaşlara dağıtıldı.
Etkinlikler kapsamında, afette hayatını kaybeden vatandaşların sayısını temsilen 50 bin 96 fidanın kent genelinde dikilmesi ve vatandaşlara dağıtılması planlanıyor.
Bartın
Bartın Orman İşletme Müdürlüğünce Aladağ Mahallesi mevkisinde yapılan dikim etkinliğinde Vali Nurtaç Arslan, afetten etkilenen vatandaşların acısını derinden yaşadıklarını dile getirdi.
Felaketi unutmamak adına anlamlı bir etkinlikte buluştuklarına değinen Nurtaç, "Bizler birçok afet yaşadık ama bunun kadar büyüğünü ilk kez yaşıyoruz. Hep birlikte ülke olarak hatta dünyanın bile bu felaketten ders alması gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
Etkinliğe katılan depremzede aileler ve çocukları ile protokol üyeleri fidanları toprakla buluşturdu.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Eseler Mahallesinde düzenlenen etkinlikte 1000 adet fidan dikildi.
Vali Vekili Ekrem Çalık, konuşmasında, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Deprem Şehitleri Ormanı" olarak belirlenen 14 hektarlık sahaya 22 bin 400 fidan dikiminin gerçekleştirileceğini aktardı.
Çalık ayrıca herkesin Nevruz Bayramı’nı kutlayarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra ladin, servi, mazı ve sahil çamından oluşan 1000 fidan, kente gelen depremzede vatandaşlar, öğrenciler ve protokol tarafından dikildi.
Zonguldak
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce "Deprem Şehitleri Ormanı" sahasında gerçekleştirilen programda, felakette vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Vali Mustafa Tutulmaz, ülkenin deprem gerçeği dolayısıyla yapılaşmada daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor. Eski yapılarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu.
Depremzede Figen Sütçü de yaşadıklarını unutmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından öğrenciler, vatandaşlar ve protokolün katılımıyla sedir, fıstık çamı, ladin ve selvi olmak üzere 250 fidan toprakla buluşturuldu.
Nevşehir
Nevşehir'de Kahveci Dağı'ndaki fidan dikim töreninde Vali İnci Sezer Becel, Türkiye'nin afet ülkesi olduğunu ve bu afetlere karşı tedbirler alarak yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.
Vatandaşların afetlere hazırlanması konusunda çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Becel, "Tabiatla inatlaşmak yerine, tabiatın diline uygun yapılaşmayla insanların güvenli şekilde yaşamasını sağlamak durumundayız." dedi.
Depremlerde yaşamını kaybedenlere rahmet dileyen Belediye Başkanı Mehmet Savran da Nevşehir'i modern, depreme dayanıklı ve yeşili bol bir şehir yapmak adına çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Daha sonra protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar, görevlilerce dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu.
Niğde
Niğde'de, Adana kara yolunun 4. kilometresinde oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen törende, İl Müftüsü Osman Ayas dua okudu.
Ardından 500 çam fidanı, toprakla buluşturuldu ve can suyu verildi.
Törene, Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Orman İşletme Müdürü Harun Akdoğan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kırıkkale
Kırıkkale'de, Samsun kara yolu yanındaki Yeni Mezarlık'ta oluşturulan Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 1000 sedir ve çam fidanı dikilerek, can suyu verildi.
Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinden Kırıkkale'ye gelen depremzedelerden 76 yaşındaki Hatice Yılmaz da "Deprem bizi çok üzdü ancak böyle ağaçlandırma falan yapılınca mutlu olduk. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Fidanları hayatını kaybedenlerin anısına dikiyoruz. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara da geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.
Kayseri
Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğünce Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde Deprem Şehitleri Ormanı oluşturuldu.
Yaklaşık 50 dekarda kurulan ormanda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü personeli ile AFAD, UMKE ve 112 ekipleri, 5 bin sedir ve karaçam fidanını toprakla buluşturdu.
Etkinlikte depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.