Kültür

Sagalassos Antik Kenti'ndeki Odeon gün yüzüne çıkıyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'nde Türkiye'nin üçüncü büyük Odeon'u (müzik dinlemek için yapılmış özel yapı) gün yüzüne çıkartılıyor.

Hale Pak  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Sagalassos Antik Kenti'ndeki Odeon gün yüzüne çıkıyor

Burdur

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) yapılan açıklamaya göre, Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından iki yıldır kazı çalışması yapılan Sagalassos'ta eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan kentte Roma İmparatoru Hadrianus'a adanan 1892 yıllık çeşme çevresinde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan Odeon, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük üç odeonundan biri olacak.

Kazı Başkan Yardımcısı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Düzgün Tarkan, antik kentlerde her yapının kendi başına değer taşıdığını belirtti.

"Sagalassos'taki Odeon çok amaçlı bir yapı"

Odeonun yaklaşık 4 metre kadar toprak altında bulunduğunu aktaran Tarkan, "Sagalassos’taki odeon, müzik gösterilerinin yanı sıra meclis toplantılarının da yapıldığı çok amaçlı bir yapı. Çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydanla birlikte ortaya çıkarıldığında, kentin en hareketli noktalarından biri gün ışığına kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü ancak mevcut örnekler sayesinde restorasyonun hızlı şekilde yapılabileceğini vurguladı.

Kentte yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla Sagalassos'un zengin mirasının hem bilim dünyasına hem de gelecek kuşaklara aktarılacağına değinen Tarkan, kentte 9-10 bin kişilik büyük bir tiyatro bulunduğuna, bu verilerden yola çıkarak antik dönemde Sagalassos'un nüfusunun 35-40 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerine işaret etti.

Pisidia Bölgesi’nin önde gelen kentlerinden biri olan Sagalassos'un 2. yüzyılda imparator kültünün merkezi olduğunun altını çizen Tarkan, ayrıca kazılarda yakın zamanda küçük bir heykelin de gün yüzüne çıkarıldığını, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılacağını kaydetti.​​​​​​​

