Karşılaşmaya iyi başlayan Türkiye, 12-8 öne geçti. Vargas ile etkinliğini arttıran ay-yıldızlı ekip, farkı 6 sayıya çıkardı: 16-10. Milli takım, Çin'in son bölümde farkı erittiği seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

Etkili mücadelesini ikinci sete de taşıyan A Milli Takım, 16-10 öne geçti. Ancak Çin, son bölümde ay-yıldızlı ekibin hücum ve savunmada yaptığı hataları iyi değerlendirerek seti 28-26 aldı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sete iyi başlayan ve 9-3 öne geçen Çin karşısında Türkiye, Vargas ile etkili olarak farkı 2 sayıya (12-14) indirdi. Sonlara doğru iyi savunma yapan Çin, üçüncü seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 14-9 öne geçti. Etkili mücadelesini sürdüren milli takım, Çin'in hem hücum hem de savunmada zayıf kaldığı seti 25-16 alarak skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın son setini de 15-12 alan Türkiye, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli takıma veda eden smaçör Meliha Diken'e çiçek ve plaket takdim etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasında 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci etabında oynadığı 4 maçı da kazandı.

Başkent Ankara'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaştı.

İlk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında Fransa'yı aynı skorla yendi. Milliler, üçüncü maçında Almanya karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

İkinci haftanın son karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı bir haftayı yenilgisiz geçti.

Organizasyonda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı takım, topladığı 15 puanla ikinci hafta sonunda 6. sırada yer aldı.

Vargas'tan 107 sayılık katkı

Pasör çaprazı Melissa Vargas, Ankara etabında ürettiği 107 sayıyla milli takımın başarısında önemli rol oynadı.

Vargas, Belçika karşısında 17, Fransa karşısında 22, Almanya karşısında 32 ve Çin karşısında 36 sayı kaydetti.

Dünyada üçüncülüğe yükseldi

Ankara'da aldığı galibiyetlerle FIVB dünya sıralamasında ABD’yi geride bırakan Türkiye, 362,35 puanla 3. sıraya yükseldi.

Dünya sıralamasında İtalya 466,32 puanla zirvede yer alırken, Brezilya ise 427,21 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncü hafta Japonya ve Çin'de

VNL'nin üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek.

Milliler, üçüncü etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin üçüncü haftadaki maç programı TSİ şöyle:

8 Temmuz:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye

Puan tablosu

VNL'de ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Sıra Takım G M P 1 ABD 7 1 20 2 Brezilya 7 1 20 3 İtalya 6 2 18 4 Polonya 6 2 17 5 Japonya 6 2 16 6 Türkiye 6 2 15 7 Kanada 5 3 15 8 Çin 5 3 14 9 Hollanda 4 4 12 10 Çekya 4 4 11 11 Almanya 3 5 11 12 Belçika 3 5 8 13 Sırbistan 2 6 10 14 Tayland 2 6 9 15 Ukrayna 2 6 6 16 Bulgaristan 2 6 5 17 Dominik Cumhuriyeti 1 7 5 18 Fransa 1 7 4

“Gerçekten harika bir haftaydı”

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki son maçında Çin'i 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, etabı 4'te 4 yaparak tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başantrenör Santarelli, Ankara Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çin'in iyi bir mücadele verdiğini aktaran Santarelli, "Bugün bence iyi bir rakibe karşı oynadık. Birçok takımın ne kadar zorlandığını görüyorum çünkü seviye hiç düşük değil. Her yerde büyük bir denge var. Her takım, herkese karşı kazanabilir ya da kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

Ankara etabındaki tüm maçları kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran İtalyan başantrenör, "Dört maçı da kazandık. Bu taraftar, bu destekçiler için istediğimiz şey buydu. Gerçekten harika bir haftaydı. Çok mutluyum çünkü hedefimiz buydu ve biz bu hedefe ulaştık. Gelişmek istiyorduk, asla pes etmek istemiyorduk. Oyunculara 'Bir set kaybetmemiz ya da çok iyi oynamıyor olmamız önemli değil. Önemli olan maçın içinde kalmak.' olduğunu söyledim. Her an hazır olmalarını istedim. Her oyuncu değişiklik için, hamle için hazır olmalıydı." diye konuştu.

“Üst üste üç maç oynayacağız”

VNL'in Japonya'da gerçekleştirilecek üçüncü etabında seviyenin yüksek olacağını belirten Santarelli, "Polonya, ABD, Japonya ve Tayland gibi çok önemli rakiplerle karşılaşacağız. Bu yüzden her şeyi değerlendirmek istiyorum. Her galibiyet önemli olacak. Aynı zamanda bazı oyunculara, örneğin Melissa'ya dinlenme fırsatı vermek de önemli olabilir. Bunu daha sonra net şekilde göreceğim." ifadelerini kullandı.

Ankara seyircisini özleyeceğini dile getiren Daniele Santarelli, "Desteklerini almak gerçekten inanılmazdı. Türkiye'ye bir kez daha gelip Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü orada neler yaşanacağını hayal bile edemiyorum." şeklinde görüş belirtti.

İletişim Başkanı Duran, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. FIVB Milletler Ligi'nin son maçında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını namağlup tamamlayan Filenin Sultanları'nı kutluyorum. Dünya sıralamasında 3. sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.