Düzce'de orman köylüleri deprem bölgesine yakacak odun gönderdi
Düzce'de orman köylüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 100 ton yakacak odun yardımında bulundu.
Düzce
Yaklaşık 24 yıl önce Marmara ve Düzce depremleri ile 23 Kasım 2022'de Gölyaka depremini yaşayan orman köylüleri, afetzedeler ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerin ısınma ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.
Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyündeki vatandaşlar, el birliğiyle yakacak odun topladı. Orman köylüleri, odunları keserek yakmaya hazır hale getirdi.
Toplanan 100 ton yakacak odun, 2 tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.
Muhtar Ahmet Zorlu, deprem bölgesinde zorlu kış şartlarının hakim olduğunu belirterek, "Bizler de bir orman köylüler olarak bir araya geldik. Depremzedeler için yakacak odun hazırlığında bulunduk ve kendi bahçelerimizden keserek yaklaşık bir haftada 3 tır, yani 100 ton odun yaptık." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.