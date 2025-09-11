Dolar
Gündem

Hafta sonunda yurt genelinde az bulutlu hava hakim olacak

Yurt genelinde hafta sonunda az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık Ankara ve İstanbul'da 27-28, İzmir'de ise 32-33 derecelerde seyredecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Hafta sonunda yurt genelinde az bulutlu hava hakim olacak

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonundaki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve sıcak günlerin yaşanacağını belirten Çelik, yağışların yarın ve hafta sonunda sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinde olacağını söyledi.

Çelik, hafta sonunda Marmara Bölgesi genelinde ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle kuzey çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Sıcaklığın mevsim normalinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini aktaran Çelik, İstanbul ve Ankara'da çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın olacağını, Çatalca çevrelerinde kısa süreli yağış geçişinin görülebileceğini kaydetti.

Çelik, sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 27-28, İzmir'de ise 32-33 derecelerde seyredeceğini ifade etti.

