Dolar
41.27
Euro
48.38
Altın
3,591.40
ETH/USDT
4,294.10
BTC/USDT
110,957.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Aksaray çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde saat 16.00'ya, Aksaray çevresinde de saat 09.00'a kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi
Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı

Başkentte sağanak etkili oldu

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar kademeli olarak düşecek

Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet