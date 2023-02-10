Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,863.85
ETH/USDT
1,527.70
BTC/USDT
21,677.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ekipler, Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazından 8 yaşındaki Rıdvan Çakıroğlu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor
logo
Politika, Asrın felaketi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bazı mevkidaşlarıyla telefonda Türkiye'deki depremleri görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan, Türkmenistan ve İrlandalı mevkidaşlarıyla telefonda bölgedeki durumu ve yardımları görüştü.

Muhammet Tarhan   | 10.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bazı mevkidaşlarıyla telefonda Türkiye'deki depremleri görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Michael Martin ile de telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki durum ve yardımlar ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, felaketin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana, taziyelere ilişkin 50'den fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın bölge dışı illere transferi sağlandı
Dışişleri Bakanlığı depreme ilişkin koordinasyon ve destek çalışmalarında bulunuyor
'Asrın felaketini' deprem uzmanları değerlendirdi
Mehmetçik depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta asayişi ve emniyeti sağlamaya devam ediyor
Kahramanmaraş'ta bir kadın 112 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın bölge dışı illere transferi sağlandı

Sağlık Bakanı Koca: Enkaz altından kurtarılan 20 bin vatandaşımızın bölge dışı illere transferi sağlandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bazı mevkidaşlarıyla telefonda Türkiye'deki depremleri görüştü

Dışişleri Bakanlığı depreme ilişkin koordinasyon ve destek çalışmalarında bulunuyor

'Asrın felaketini' deprem uzmanları değerlendirdi

'Asrın felaketini' deprem uzmanları değerlendirdi
UEFA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

UEFA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

Belçika'dan Türkiye'ye deprem desteği

Belçika'dan Türkiye'ye deprem desteği

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet