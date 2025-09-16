Dolar
Gündem

74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirdiğini, 1811 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fatma Nur Candan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 74 ilde 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 1811 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

