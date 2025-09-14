Dolar
Gündem

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 2 olmak üzere 8 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A, E.S, A.K, İ.C, Ş.S, H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B ve A.A.D'nin yakalandığını belirtti.

Suçluların, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdüklerini kaydetti.

Operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimlerinin işbirliğiyle yapıldığının altını çizen Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan suçlulardan "kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan ve E.Y. organize suç örgütü üyesi olan M.A, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan E.S. ve "kasten öldürme" suçundan aranan A.K'nin Gürcistan'da yakalandığını ifade etti.

Yerlikaya, "kasten öldürme" suçundan aranan İ.C'nin Azerbaycan'da, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ş.S'nin Almanya'da, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan H.K'nin de Avusturya'da yakalandığını bildirdi.

Ulusal seviyede aranan suçlulardan, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan aranan M.B'nin Kuzey Makedonya'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan A.A.D'nin ise İrlanda'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."


Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
