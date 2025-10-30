Dolar
Gündem

Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Sinop merkezli 6 ildeki operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında Sinop merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekiplerinin 524,5 milyon liralık hesap hareketi bulunan 32 şüpheliyi yakaladığını belirtti.

Şüphelilerden 30'unun tutuklandığı ve 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 5 araç ile 410 banka hesabına el konulduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Soruşturmada emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


