Dolar
41.97
Euro
48.66
Altın
3,971.90
ETH/USDT
3,810.60
BTC/USDT
108,441.00
BIST 100
10,879.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Tren seyahatlerinde "Aile Yılı" indiriminden 200 bini aşkın kişi faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Aile Yılı" kapsamında, tren seyahatlerinde ailelere ve yeni evlenen çiftlere özel indirim uygulamasından mart ayından bu yana 226 bin 182 kişinin faydalandığını açıkladı.

Fatih Gökbulut  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Tren seyahatlerinde "Aile Yılı" indiriminden 200 bini aşkın kişi faydalandı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ailenizle birlikte çıkacağınız her yolculuk artık daha keyifli. Aile Yılı'nda mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları seferlerinde 3 kişi ve üzeri aileler için biletler yüzde 15 indirimli, yeni evli çiftler için yüzde 50 indirimli. Mart 2025'ten bu yana 176 bin 480 vatandaşımız yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftimiz yüzde 50 indirimle seyahat etti."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı
Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi yarın doluyor
İzmir'de sel senaryosuyla tatbikat yapıldı
"Nusret- 2025 Davet Tatbikatı" kapsamında Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi
Tren seyahatlerinde "Aile Yılı" indiriminden 200 bini aşkın kişi faydalandı

Benzer haberler

Tren seyahatlerinde "Aile Yılı" indiriminden 200 bini aşkın kişi faydalandı

Tren seyahatlerinde "Aile Yılı" indiriminden 200 bini aşkın kişi faydalandı

Berlin'de "Aile: Son Sığınak" konferansı düzenlendi

Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Cumhuriyet'in ilk kuşakları 29 Ekim'leri o günkü heyecanla hatırlıyor

Cumhuriyet'in ilk kuşakları 29 Ekim'leri o günkü heyecanla hatırlıyor
İstanbul'da "Evlilik Kredisi"ne 26 bin 780 kişi başvurdu

İstanbul'da "Evlilik Kredisi"ne 26 bin 780 kişi başvurdu
Sosyal yardım ödemeleri "Aile Kart" ile hızlanacak

Sosyal yardım ödemeleri "Aile Kart" ile hızlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet