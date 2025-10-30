"Nusret- 2025 Davet Tatbikatı" kapsamında Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi
Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle 26 ülkeden 44 gözlemcinin katılımıyla Saros Körfezi'nde düzenlenen "Nusret- 2025 Davet Tatbikatı" devam ediyor.
Katılımcı birlik ve komutanlıkların, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirme amacıyla düzenlenen tatbikatta, Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) eğitimleri de icra edildi.
Tatbikat kapsamında, Saros Körfezi'nde Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi.
Faaliyetler "L-403" borda numaralı TCG Sancaktar Gemisi'nden sevk ve idare edildi.
Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, burada basın brifingi verdi.
Ardından C-130 tipi uçak ile havadan denize mayın bırakıldı. ROV cihazıyla tespit edilen ve Türk savunma sanayisi tarafından yerli imkanlarla üretilen MALAMAN akıllı dip mayınları, mayın harbi dalgıçları tarafından patlatılarak imha edildi. Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) da mayınlı sahada görev aldı.
Taktik Pençe Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen SAS komandoları, tespit edilen mayına yakın bir bölgeye helikopterden atladı ve fünye yerleştirdi. Tekrar helikoptere alınan komandolar, güvenli bölgeye geçtikten sonra mayın imha edildi.
44 gözlemci katılıyor
Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 5 mayın avlama gemisi, 1 komuta kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 2 arama kurtarma gemisi, 3 hücumbot, 1 korvet, 3 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 su altı savunma timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi ve 1 insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 F-16 ile C-130 tipi mayın döküş uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise 4 sahil güvenlik gemisi yer alıyor.
Ayrıca Fransa, Romanya ve İspanya'dan da birer patlayıcı maddeyi etkisiz hale getirme timi bulunuyor.
NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından İtalya'ya ait bir komuta kontrol gemisi, İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan birer avlama gemisi ile ABD, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bulgaristan, Endonezya, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hollanda, Kenya, Güney Kore Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya, Mısır, Pakistan, Peru, Romanya, Singapur, Sri Lanka, Suudi Arabistan ve Umman'dan toplam 44 gözlemci yer alıyor.
Seçkin Gözlemci Günü etkinliğine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile diğer personel katıldı.
Tatbikat, yarın sona erecek.
Bayraktaroğlu: Gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının kullanımına şahit olduk
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından olan Nusret-2025 Davet Tatbikatı'nın gözlemci gününü hep beraber izlediklerini söyledi.
Bayraktaroğlu, bir haftadır süregelen bu tatbikatta mayın harekatı konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bütün imkan ve kabiliyetlerini gördüklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz ekim ayı içinde Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nı Anadolu Gemisi'nden, bu tatbikatı ise tamamıyla yerli ve milli imkanlarla icra edilmiş Sancaktar Gemisi'nden izleme imkanını bulduk." diye konuştu.
Mayın harekatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için önemli olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu harekatın en önemli yanı bugün NATO üyesi ülkeler ve 26 ülkenin de beraber izlediği gözlemci ve fiili olarak bu tatbikata bizzat şahit oldular. Tabii bu tatbikatta elde edilen eğitim faaliyetleri aynı zamanda bizim biliyorsunuz Karadeniz güvenliğini sağlamamız için üç ülkenin Türkiye, Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetleri komutanlığının Karadeniz'deki mayın hareketi kapsamında imzalamış olduğu işbirliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk. Burada elde ettiği eğitim, başarı ve faaliyetlerini Karadeniz'de de mayın harekatında kullanmak üzere hazır halde olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk."
Bayraktaroğlu, yerli ve milli ürünlerin de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından burada deneme imkanının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk. Bu nedenle bu kullanımlarına şahit olduğumuz bu yerli ve milli sistemlerin daha da gelişeceğini, daha da ileriye götüreceğimizin de bir kanıtı olarak burada izleme imkanı bulduk. Bu nedenle bu harekatı icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkürlerimi ve bütün personele başarılar diler ve bu harekatın amacına ulaştığını ve mayın harekatı konusunda ne kadar başarılı ve üstün bir seviyeye geldiğimizin bir örneğini de hep beraber görmüş olduk."
Tatlıoğlu: Yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da tatbikatın 20 gemi, 5 hava unsuru ve NATO'nun mayın harbi görev grubundaki İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türk gemileriyle icra edildiğini söyledi.
Tatlıoğlu, bu tatbikata 26 ülkeden gözlemci personel katıldığını, tatbikatın ismini kahraman Nusret Mayın Gemisi'nden aldığını belirtti.
Nusret Mayın Gemisi'nin 1915'te Çanakkale Boğazı'na döktüğü mayınlarla o dönemin en güçlü müttefik donanmasını Çanakkale Boğazı'ndan geçirmediğini ve "Çanakkale geçilmez" dedirttiğini anlatan Tatlıoğlu, "Bu tatbikat da ismini kahraman Nusret Mayın Gemimizden alıyor. Mayın silahı halen çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna Rusya Savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar sonucunda Rusya, Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekatı icra edemedi." ifadelerini kullandı.
Tatlıoğlu, Türkiye'nin mayın konusunda çok iyi bir deniz kuvvetlerine sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kendi milli ve yerli mayınımızı, 'MALAMAN' mayınımızı yaptık ve bugün de kullandık, sizler de gördünüz. Aynı zamanda yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz. Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin coğrafi yapısı, çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı gerektirmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. İnşa halindeki uçak gemimiz, milli denizaltılarımız, milli fırkateynlerimiz, milli hücum botlarımız envantere katıldıktan sonra daha da güçlü bir hale geleceğiz."