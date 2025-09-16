Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul
Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Fotoğraf: İslam Yakut/AA
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.
Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.