Dolar
41.30
Euro
48.75
Altın
3,688.18
ETH/USDT
4,518.00
BTC/USDT
115,847.00
BIST 100
11,072.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alper Korkmaz  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.


Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Yangın nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı.

Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 48 şüpheli adliyede
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Benzer haberler

Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet