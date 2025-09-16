Dolar
Gündem

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle belirli istasyonlar arasında yapılan seferler normale döndü.

Başak Akbulut Yazar  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

İstanbul

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bir süre sonra yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
