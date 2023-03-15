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Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 5 saat trafiğe kapatılacak

Tansel Parlak  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 5 saat trafiğe kapatılacak

Istanbul

Avrasya Tüneli, bakım çalışması dolayısıyla bugün 00.01 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Tünel işletmesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Avrasya Tüneli, bakım çalışması nedeniyle 00.01-05.00 saatleri arasında iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir." ifadesi kullanıldı.

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