Dolar
19.83
Euro
21.44
Altın
1,974.29
ETH/USDT
1,815.60
BTC/USDT
26,863.00
BIST 100
4,466.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ‘’Büyük Rumeli Buluşması’’ programında konuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde “Teşekkür Buluşması” programında konuşuyor.
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üst yapı onarım çalışması yapılacağı bildirildi.

Ömer Faruk Cebeci  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak

Sakarya

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyoldaki üst yapı iyileştirmesi işi kapsamında Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki bölümlerde işlemler 23 Mayıs'ta başlayacak.

Saat 21.00-07.00 arasında yapılacak çalışmalar sırasında Ankara istikametinin kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinde iki yönlü sağlanacak.

İşlemlerin bitmesinin ardından aynı çalışma İstanbul yönünde de gerçekleştirilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
THY, deprem bölgesine uçuşlarda sabit fiyat uygulamasını 1 Haziran'a kadar sürdürecek
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
"ABD’den Türkevi'ne yönelik saldırının faillerini süratle tespit etmesini bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun propaganda konuşma sırası belirlendi

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya-Düzce geçişinde onarım çalışması yapılacak

UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası birinci etabı Sakarya'da yapıldı

Dünya Arı Günü etkinliği Sakarya'da gerçekleştirildi

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı

Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı
Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın ikinci etabı yapıldı
TCDD'den "Tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak" uyarısı

TCDD'den "Tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak" uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet