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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki otobüs yangını nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Göksel Cüneyt İğde  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki otobüs yangını nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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