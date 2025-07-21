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Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkı ilanına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde iki deniz parkı ilan etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Can Efesoy, Derya Gülnaz Özcan  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'ın Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkı ilanına ilişkin açıklama

Ankara/Atina

Bakanlık, Yunanistan tarafından, biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki deniz parkı ilan edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yunanistan'ın bu girişimi geçen yıl duyurmasının ardından, Ege Denizi'nde ilan edilecek deniz parklarının Türkiye ve Yunanistan arasında birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağının 9 Nisan 2024'te yapılan yazılı açıklamada yinelendiği hatırlatılarak, o açıklamadaki kayıtlı hususların bugün de geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

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"Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerekmektedir. Uluslararası deniz hukuku, söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin Ege Denizi'nde bir kıyıdaş olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatmak isteriz" ifadesine yer verilen açıklamada, çevrenin korunması gibi evrensel değerlerin, birbiriyle bağlantılı Ege sorunları ve egemenliği uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususlar bağlamında istismar edilme gayretlerinin dün olduğu gibi bugün de bir sonuç vermeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Türkiye de deniz alanlarında çevreyi korumaya matuf projelerini önümüzdeki günlerde ilan edecektir" denilerek, Türkiye'nin, Yunanistan ile ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza ettiği kaydedildi.

Yunanistan, İyon ve Ege denizlerine ilişkin deniz park alanları planını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis yayınladığı video mesajda, söz konusu parkların tüm Akdeniz'deki en geniş korunan deniz alanları olacağını ileri sürdü.

Miçotakis'in video mesajının yanı sıra Yunanistan Başbakanlığının yayınladığı haritalara göre Yunanistan, İyon Denizi'nde Mora Yarımadası'nın güneyinden Lefkada Adası'na kadar geniş bir alanda ve Ege Denizi'nin güneyinde, Milos Adası'ndan Koç Baba Adası'na kadar uzanan alanda iki deniz parkı düzenlemeyi planlıyor.

Yunanistan Başbakanlığının açıklamasına göre, ilgili çevre çalışmaları bugünden itibaren 22 Eylül'e kadar kamuoyunun tartışmasına açılacak. Ardından, Çevre ve Enerji Bakanlığı kamuoyundan gelecek yorumları değerlendirecek ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hazırlayacak. Kararnamenin ekim ayına kadar Danıştay'a sunulması ve ardından yasal sürecin tamamlanması planlanıyor.

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