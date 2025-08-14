Dolar
Dünya

Yunanistan'da son günlerde çıkan orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönüm alan etkilendi

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde son günlerde çıkan orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönüm alanın etkilendiği bildirildi.

Ayhan Mehmet  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Yunanistan'da son günlerde çıkan orman yangınlarından yaklaşık 100 bin dönüm alan etkilendi

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlere göre, ülke genelinde itfaiye ekipleri, rüzgarın şiddetinin azalmasının ardından alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Patra'da büyük yangın kontrol altına alındı

İtfaiye yetkilileri, ülkenin güneyindeki liman kenti Patra yakınlarında çıkan yangının, geniş çaplı müdahale sonucu yerleşim alanlarının dışında kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangınla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Bölgede çıkan bir yangında, Patra Gümrük İdaresine ait tesislerde park halinde bulunan yaklaşık 550 araç kullanılamaz hale geldi.

Meteo.gr ve Atina Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, son günlerde çıkan orman yangınlarından ülke genelinde yaklaşık 100 bin dönüm alan etkilendi.

